Министр правительства Москвы Данчиков рассказал о работе электронных пропусков

Москва, 22 апреля. Система контроля цифровых пропусков в Москве, введенная для мониторинга режима самоизоляции в столице, работает работает стабильно в штатном режиме. Об этом в среду заявил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«Система проверки пропусков сейчас работает стабильно и работает в автоматическом режиме», — сказал он в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Пропускной режим был введен указом мэра Москвы Сергея Собянина и аналогичным постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Предполагается, что данные меры позволят отказаться от системы ручного контроля пропусков, задействовав функции автоматизированных систем. При этом речь не идет об ужесточении ограничительных мер, а лишь о техническом совершенствовании системы цифровых пропусков.

С 22 апреля в городе действует автоматизированный контроль за соблюдением пропускного режима. Поездки в городском транспорте в настоящее время можно совершать лишь при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему картой «Тройка», «Стрелка» или социальной картой.

Ранее стало известно, что 21 регион России подал заявку на внедрение платформ по выдаче цифровых пропусков. Первыми к платформе подключат Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, Ярославскую, Владимирскую, Белгородскую и Орловскую области, пишет «Газета.ru».