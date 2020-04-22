Путин освободил от должности руководителя военного следственного управления СК РФ

Москва, 22 апреля. Президент РФ Владимир Путин освободил от должности заместителя председателя Следственного комитета РФ — руководителя Главного военного следственного управления СК РФ Александра Сорочкина. Указ главы государства опубликован в среду на портале правовой информации.

В тексте документа сообщается, что генерал-полковник юстиции Сорочкин освобожден от должности заместителя председателя СК РФ.

В 2007 году указом президента РФ новым заместителем председателя СК РФ (тогда еще при прокуратуре РФ) был назначен экс-замначальника следственного управления ФСБ полковник юстиции Сорочкин.

Согласно открытым источникам, в 1984 году Сорочкин окончил следственный факультет Высшей краснознаменной школы КГБ СССР имени Дзержинского. С 1994 года работал замначальника СИЗО «Лефортово». Позднее был назначен заместителем руководителя следственного управления ФСБ. В 2006 году перешел на работу в Федеральную миграционную службу. Спустя чуть более года вновь начал работу в СУ ФСБ.