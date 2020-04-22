حصاد اخبار سوريا في 22 أبريل / نيسان: مقتل طفل بسبب انفجار في درعا ووزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران يبحثون الوضع في سوريا

سوريا 22 أبريل / نيسان. وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران يبحثون الوضع في سوريا، أمريكا تستخدم مساعدات الأمم المتحدة لتوفير الغذاء للمسلحين التي تسيطر عليهم في سوريا

العثور على مصنع قنابل ضخم في إحدى ضواحي دمشق

عثرت الشرطة العسكرية الروسية على مخبأ كبير يحوي على مواد متفجرة في الغوطة الشرقية. وكانت هذه المنطقة المحيطة بدمشق لفترة طويلة تحت سيطرة العديد من الجماعات الإرهابية.

ويواصل العسكريون الروس خدمتهم في سوريا ويخاطرون بحياتهم في ظروف حربية من أجل إعادة السلام إلى الدولة الشرق أوسطية.

واستولى المسلحون على الغوطة الشرقية في عام 2012 والجيش العربي السوري حررها في أبريل عام 2018. ولا تزال ضواحي دمشق مناطق عالية المخاطر - فقد قام الإرهابيون بتلغيم العديد من المنازل أثناء التراجع، أو يمكنهم إخفاء مفاجآت غير سارة، مثل التي اكتشفتها الشرطة العسكرية مؤخرا.

مقتل طفل بسبب انفجار في محافظة درعا

أفاد المركز السوري لحقوق الإنسان عن وقوع انفجار في مدينة تسيل جنوب غرب محافظة درعا، حيث انفجرت ذخيرة متبقية من فترة احتلال المسلحون لهذه المنطقة.

ونتيجة الانفجار توفي طفل في العاشرة من عمره، وأصيب طفلين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. ونذكر أنه حتى يوليو عام 2018 احتل مدينة تسيل إرهابيون من جماعة جيش خالد بن الوليد، الذين أعلنوا ولائهم لتنظيم «داعش»، وأصبحت المدينة تحت السيطرة الكاملة للجيش العربي السوري خلال عملية تحرير تسمى البازلت.

أمريكا تستخدم مساعدات الأمم المتحدة لتوفير الغذاء للمسلحين التي تسيطر عليهم في سوريا

أعلن بيان مشترك صادر هيئة العمليات التنسيقية الروسية - السورية المشتركة أن الولايات المتحدة تريد أن تضمن، من خلال المساعدة الإنسانية من الأمم المتحدة، مسلحين تحت سيطرتها في مخيم الركبان للاجئين في سوريا.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام إيصال المساعدات الإنسانية إلى المخيم فقط لتحقيق مكاسب شخصية، أي «توفير الغذاء والضروريات ، على نفقة الأمم المتحدة"، للجماعات المسلحة غير الشرعية التي يسيطرون عليها.

وقال الخبراء «سيؤدي ذلك إلى تأخير عملية حل مخيم الركبان للاجئين».

يشار إلى أن الولايات المتحدة أثرت في تطوير خطة الأمم المتحدة لبعثة طبية إنسانية إلى المخيم، والتي اقترحتها دمشق أصلا لتقييم الوضع مع انتشار العدوى.

وتنص وثيقة الأمم المتحدة على تسليم البضائع إلى المخيم بدون توزيع عنواني على المحتاجين. وبدلا من ذلك، يتم تقديم المساعدة الإنسانية لممثلي ست مجموعات عرقية في المخيم وثلاث قرى مجاورة.

وترى روسيا وسوريا أن الحل الوحيد للمشكلة الإنسانية في مخيم اللاجئين هو حله وإجلاء سكانه إلى أماكن الإقامة، حيث خلقت دمشق كل الظروف اللازمة لذلك.

وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران يبحثون الوضع في سوريا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو الوضع في سوريا.

وجرت مفاوضات بصيغة «أستانا» في سوريا اليوم الأربعاء على الإنترنت بسبب فيروس «كورونا»، وناقش الدبلوماسيون وضع فيروس كورونا في العالم وفي سوريا وتم تحليل التطورات الأخيرة خاصة في إدلب وفي شرق الفرات والعملية السياسية والوضع الإنساني وعودة اللاجئين.