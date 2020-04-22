Москва, 22 апреля. Воздух является ключевым способом передачи коронавирусной инфекции. Об этом заявил заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко.

Ранее специалисты в области вирусологи из института Хайнсберг в Германии заявили, что передача коронавирусной инфекции по воздуху или через прикосновение к предметам маловероятна. По их мнению, основной способ заразиться — «вдохнуть капли», которые выделяющиеся при кашле зараженного.

Бутенко подчеркнул, что воздушно-капельный путь является ключевым способом заражения коронавирусом, передает «Москва 24».

«На эту тему масса литературы, причем на хорошем уровне. Доказано, что воздух – основной способ передачи. Есть и другие способы – через предметы… Поэтому не знаю, откуда они это взяли», – пояснил вирусолог.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 177 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 57 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 513 человек умерли. Более 4,4 тысячи человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.