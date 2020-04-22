Мигранты получили возможность работать в Москве без патента до 15 июня

Москва, 22 апреля. Граждане иностранных государств могут работать в Москве без патента до 15 июня, кроме того, ежемесячная плата за уже выданные патенты заморожена. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

В ведомстве пояснили, что в указанный период в связи с действием ограничений из-за коронавирусной инфекции мигрантам не потребуется обращаться к властям для продления разрешений на работу и патентов.

«Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации и не имеющие разрешение на работу или патента, вне зависимости от цели въезда в период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2020 г. могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов», — отметили в пресс-службе.

Более того, работодатели вправе принимать в штат иностранных сотрудников, не имеющих разрешения на работу. Однако при этом предприятие должно обладать разрешением на использование труда иностранных работников.

«Обязательным условием использования иностранной рабочей силы является соблюдение работодателем требований законодательства РФ, включая установленные ограничения и иные меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — добавили в главке.

Ранее в МВД сообщили, что с 1 марта по 8 апреля пределы России покинули 1,2 млн иностранных граждан. В то же время свыше 97 тысяч мигрантов обратились для продления срока пребывания в РФ.