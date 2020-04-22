Фатхи Башага раскрыл кураторов ПНС Ливии в попытках обвинить Хафтара в развязывании войны

Министр внутренних дел так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага на пресс-конференции 22 апреля раскрыл журналистам кураторов триполитанского правительства и обвинил фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара в преступлениях, совершенных в Ливии протурецкими боевиками. Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Отметим, амбиции главы триполитанского «МВД», несмотря на конфликты с местными бандформированиями, ничуть не уменьшились — Фатхи Башага впервые созвал такую большую пресс-конференцию с представителями СМИ. Однако большинство боевиков не согласны с политикой, проводимой триполитанским «чиновником». Так ранее представители «Сил защиты Триполи» опубликовали масштабное расследование о преступлениях министра. И все же, несмотря на конфликт с бандформированиями в Триполи в пользу близкой ему группировки из Мисураты, он усиливает свои позиции.

«Мы смогли восстановить доверие граждан к МВД ПНС — сотрудники МВД стараются присутствовать везде», — будто в подтверждение заявил Фатхи Башага журналистам.

Однако методы по «восстановлению доверия», используемые триполитанским правительством, вызывают вопросы даже в ООН — члены международной организации серьезно обеспокоены беспорядками в Сурмане и Сабрате после захвата городов боевиками ПНС. Согласно данным, предоставленным ООН, триполитанские бандформирования, подконтрольные главарю ПНС Файезу Сарраджу, нападают на мирных жителей, симпатизирующих во взглядах фельдмаршалу ЛНА Халифе Хафтару. Более того, террористы устраивают публичные казни в назидание другим и используют все методы для запугивания населения.

При этом во всех бедах Ливии, включая распространение пандемии COVID-19, функционеры триполитанского правительства обвиняют чиновников из Тобрука.

«Несмотря на то, что страны мира ведут борьбу с пандемией коронавируса, Хафтар не остановил войну против Триполи. Он не принял во внимание условия жизни мирных граждан во время коронавируса, что стало причиной появления трудностей в оказании услуг гражданам», — утверждает глава «правоохранительного ведомства» ПНС Ливии.

Однако официальный спикер Ливийской национальной армии, генерал-майор Ахмад Мисмари не раз говорил о том, что все случаи заражения COVID-19 в Ливии — привозные. Все страны мира закрыли авиасообщение и пассажирские перевозки, однако Турция продолжает поставки иностранных наемников из сирийского Идлиба через Стамбул, где количество зараженных коронавирусом превысило отметку в 70 тысяч человек. Соседствующие с Мисуратой и Триполи регионы, считающиеся «пунктами приема» боевиков, прекратили транспортное сообщение с этими городами, опасаясь распространения пандемии.

Более того, в сети появился указ министра МВД о том, что преступники ПНС отправляют инфицированных коронавирусом в тюрьмы для распространения вируса между политзаключенными и ливийскими узниками.

В то же время, силы ЛНА бросили почти все усилия на борьбу с коронавирусом, обеспечивая ежедневные патрули и обеспечение должного медицинского обслуживания граждан. Официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари сообщил, что во всех воинских частях и подразделениях прошли дезинфекционные мероприятия. Военным прочитали лекции по профилактике и борьбе с коронавирусом.

Наряду с этим протурецкие боевики из Триполи продолжают провокации ЛНА на разных участках фронта — так сегодня пользователи социальных сетей, проживающие в окрестностях Триполи, сообщали об обстрелах районов Тарик аль-Матар и Ас-Сабиа. Примечательно, что огонь боевики ведут с территорий, где проживает гражданское население — в частности, из парка Ан-Наср, расположенного в черте города, где боевики прикрываются спинами мирных жителей.

На пресс-конференции Башага не упустил возможности обвинить ЛНА в привлечении иностранных боевиков и даже якобы российской ЧВК «Вагнер», однако позабыл о свидетельствах сирийских наемников, захваченных силами Ливийской национальной армии. ФАН публиковало видеозаписи из открытых источников, где боевики не только подтвердили причастность Турции к ливийскому кризису, но и рассказали о всей процедуре перемещения.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган часто говорит о присутствии российского военного контингента в Ливии, представленного ЧВК «Вагнер» и грозится представить некие доказательства, однако до сих пор этого так и не сделал, а ни одного бойца «Вагнера» в Ливии никто так и не увидел.

Помимо стандартного набора вбросов, уже использованных Эрдоганом, Фатхи Башага пошел по новой, но хорошо известной по Сирии дорожке. Представитель боевиков ПНС заявил о том, что ЛНА якобы использовала нервно-паралитический газ при участии ЧВК «Вагнера». Таким же образом поступали сирийские террористы, используя фейковые материалы «Белых касок». Это делается для того, чтобы привлечь внимание Запада.

«В распоряжении Хафтара находятся 20 ЗПРК «Панцирь», что угрожает гражданской авиации», — заявил Башага журналистам.

И все же, продумывая версии обвинения Хафтара в собственных проступках, Башага не упомнил того, что гражданский аэропорт «Митига» в настоящее время используется фактически как военная база, откуда ежедневно вылетают турецкие беспилотники. А вот гражданские воздушные судна уже не летают из-за пандемии коронавируса, спровоцированной турецкими интервентами.

Помимо ставших уже традиционными на подобных пресс-конференциях представителей ПНС обвинений, министр «МВД», сам того не осознавая, выдал кураторов триполитанского правительства, заявив о поддержке и сотрудничестве Триполи с рядом стран.

«У нас хорошее сотрудничество в сфере безопасности с Тунисом и Алжиром, мы надеемся, что это сотрудничество будет расширяться с целью обеспечения безопасности общих границ. <…> Мы сотрудничаем с Великобританией, США и Турцией в сфере безопасности», — сказал он.

Несложно догадаться, о какого рода сотрудничестве идет речь с учетом того, как выстраивается взаимодействие ПНС Ливии с Турцией. Но несмотря на явные нарушения международного законодательства со стороны Анкары, преступниками Башага считает Восточное правительство и ЛНА.

«Группировки Хафтара выпустили преступников, содержащихся в тюрьмах Западного региона. Мы сформировали силы для обеспечения безопасности в регионе и будем преследовать всех преступников. Некоторые из сбежавших из тюрем Сабраты и Сурмана связались с управлениями безопасности и полицейскими участками, чтобы сдаться властям», — заявил Фатхи Башага на пресс-конференции.

В то же время рабочая группа ООН обладает более достоверными сведениями как сторонний наблюдатель — в международной организации сообщили, что именно незаконно узурпировавшее ливийскую власть ПНС освободило более 400 заключенных из тюрем без соответствующих проверок и судебных процессов. Более того, в наступлении на Запад Ливии участвовали сирийские наемники и террористы.

Фатхи Башага назвал захват Сабраты и Сурмана «быстрой победой», однако силы ЛНА не понесли там потерь, и это едва ли можно назвать локальными сражениями, что превращает речь триполитанского «чиновника» в голословные заявления. Подконтрольных боевиков функционеры триполитанского правительства поощряют, называя их «настоящими героями, которые способствуют строительству государства», однако на деле бойцов из сил операции «Вулкан Гнева» можно назвать строителями разве что «Исламского Государства»1 (деятельность террористической организации запрещена в РФ), откуда они прибыли. О том же свидетельствуют и их методы «взаимодействия» с населением, включающие публичные казни и мародерство.

При этом Башага пытается хоть как-то выгородить преступников из ПНС, заявляя, что триполитанское правительство не возлагает ответственности на жителей Тархуны за действия сил Хафтара.

«Мы не возлагаем ответственность на жителей Тархуны за действия сил Хафтара. Мы поручили главе Управления городской безопасности разработать план по обеспечению безопасности после освобождения Тархуны», — утверждает представитель МВД ПНС.

Но на деле получается так, что именно мирные жители страдают от амбиций Эрдогана и Сарраджа — только за вчерашний вечер Тархуна подверглась атакам боевиков на семи направлениях. Ранее атаки на город неоднократно осуждались шейхами и старейшинами из Тархуны — боевики ПНС вели обстрел территории прямо во время Совета племен, один из участников собрания получил ранение. Кроме того, ПНС регулярно провоцирует ЛНА, открывая огонь из-за спин мирных жителей в Триполи.

Отношение ко всем договоренностям по мирному урегулированию ливийского кризиса, которые были достигнуты в Москве и Берлине, триполитанское правительство выразило в нескольких словах Фатхи Башаги.

«Не будет никакого мира или диалога с Хафтаром. Мы не допустим режим военной диктатуры! Мы отвергаем все виды диктатуры, будь то религиозная или военная», — заявил он.

Таким образом Правительство национального согласия еще раз подчеркнуло свою недоговороспособность, признавая диалог исключительно на языке силы. Но и помощь извне, кроме силовой от Турции, ПНС не приемлет по понятным причинам.

«Без финансовой прозрачности конфликт продолжится. Международный мониторинг государственных институтов не является посягательством на суверенитет и применяется во всех странах», — утверждает Башага.

Напомним, в своих более ранних заявлениях триполитанский «чиновник» раскритиковал европейскую миссию IRINI, призванную осуществлять мониторинг за соблюдением оружейного эмбарго ООН, так как она бы демонстрировала откровенные нарушения международного права со стороны Турции. Одним из самых громких последних прецедентов был «учебный удар» турецких ВВС с помощью американских истребителей F-16 по Аль-Вишке, что является прямым актом агрессии Турции против суверенного государства и нарушением международного законодательства о границах.

1 Организация запрещена на территории РФ.