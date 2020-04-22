Террористы в Сирии открыли огонь по двум населенным пунктам провинций Алеппо и Идлиб

Дамаск, 22 апреля. Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) в нарушение режима прекращения огня обстреляли два населенных пункта в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

С 6 марта на территории Идлибской зоны деэскалации действует режим прекращения огня. Со стороны боевиков, подконтрольных Турции, нарушений за прошедшие сутки зарегистрировано не было.

«Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенных пунктов Кафер-Мус в провинции Идлиб, Аджель в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — сообщили в ЦПВС.

В Центре по примирению добавили, что в рамках реализации положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании состоялось очередное совместное патрулирование в провинции Хасака.

Подразделения российской военной полиции провели патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Хасака. Воздушное патрулирование проводилось силами армейской авиации.

Вечером в среду Федеральное агентство новостей сообщало, что в южной части провинции Идлиб продолжаются перестрелки на линии соприкосновения правительственных войск и незаконных бандгрупп, действующих при поддержке террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». Противники обмениваются ударами в горном районе Аз-Завия. Напомним, ХТШ отказалась признать российско-турецкие договоренности, в рамках которых в Идлибской зоне деэскалации был введен режим прекращения огня.

1 Организация запрещена на территории РФ.