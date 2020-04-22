Онищенко считает, что в России режим самоизоляции сохранится после 30 апреля

Москва, 22 апреля. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поделился мнением, когда в стране будет снят режим самоизоляции. По словам эксперта, решение об этом будет принимать индивидуально каждый регион, однако в сложившейся ситуации губернаторы не снимут карантин после 30 апреля, читает Онищенко.

Ранее главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения РФ Николай Брико заявлял, что введенные в стране ограничения необходимо продлить на майские праздники. Он также отметил, что лишь к концу апреля можно будет говорить, достигла ли Россия пика или плато заболевания.

Комментируя его слова, Геннадий Онищенко отметил, что говорить о том, продлят или снимут ли режим самоизоляции после 30 апреля неправильно. Президент России Владимир Путин дал каждому региону право самостоятельно вводить мероприятия по противодействию эпидемии.

«Субъекты Российской Федерации разные по численности населения, географическим особенностям и еще многим признакам. Соответственно, руководство каждого региона принимает индивидуальные решения по введению тех или иных мер», — заявил Онищенко интервью ФБА «Экономика Сегодня».

Он также отметил, что в каждом из регионов России своя ситуация с распространением вируса. Поэтому сказать, что в России снимут карантин после 30 апреля, никто не сможет, считает Онищенко.

«В сложившейся сегодня ситуации регионы не снимут карантин после 30 апреля. Каждый регион сам решит, какие меры будет усиливать, какие – ослаблять. Где-то расширят доступ бизнеса к работе, в других субъектах сочтут такие меры преждевременными», — сказал депутат.

По мнению Онищенко, главы регионов в своем решении будут отталкиваться от ситуации, которая сложится к 29 апреля, так как сегодняшний день не является основанием для прогнозов.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения призвала осторожно подходить к вопросу открытия границ после окончания пандемии коронавируса. По словам руководства международной организации, все страны должным образом оценить все риски открытия международных границ, а также заранее проработать новые нормы в этом вопросе, пишет «Газета.ru».