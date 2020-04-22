Нагиев анонсировал выход сериала с его участием

Москва, 22 апреля. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев продолжает трудиться даже в период самоизоляции и сниматься в новых проектах. Артист анонсировал выход нового сериала с его участием.

Нагиев признался, что со времени введения режима самоизоляции не переставал работать ни на день. Все его время посвящено новому проекту – сериалу, который выйдет на платформе Okko. По словам актера, премьера состоится 30 апреля.

«Вы знаете, я работаю. Снимаю сериал «Нагиев на карантине», поэтому я как-то не очень ощутил «счастья одиночества» во время самоизоляции. Я как работал, так и продолжаю работать», — рассказал Нагиев в комментарии «НьюИнформу».

Актер отметил, что съемочная группа соблюдает необходимые меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Для этого все трудятся в масках, добавил он.

Ранее о работе в период карантина рассказала Кристина Асмус. Актриса призналась, что занята в съемках нового скринлайф-фильма, где исполняет роль беременной девушки.

По данным на 22 апреля, в России зафиксировано более 57 тысяч случаев заражения, 513 человек скончались. Более 4,4 тысячи человек полностью выздоровели. За последние сутки в РФ выявлено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. От коронавирусной инфекции скончались 181 тысяча человек. В Китае число зафиксированных случаев коронавируса достигло 82 тыс., более 4,5 тыс. человек скончались.