Рим, 22 апреля. Итальянские медэксперты еще в январе подготовили документ, в котором излагались возможные сценарии развития эпидемии коронавируса, в одном из которых говорилось, что заболевание может унести жизни 800 тысяч человек. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Секретный документ содержал три возможных сценария развития эпидемии. При этом худший из них предполагал «катастрофическое развитие событий», в результате которых от коронавируса могло погибнуть от 600 до 800 тысяч человек.

Публикация вызвала волну негодования в политических кругах Италии. Так, лидер партии «Лига», бывший вице-премьер Италии Маттео Сальвини потребовал объяснить почему данный документ был засекречен.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. От коронавируса погибло более 177 тысяч человек.

Италия занимает третье место по количеству случаев заражения коронавирусом, а по числу летальных исходов уступает только США. С начала эпидемии в Италии зафиксировано 187 тысяч случаев заражения, более 25 тысяч человек погибли.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.