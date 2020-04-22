Седокова разоткровенничалась на тему группового секса

Москва, 22 апреля. Популярная певица, экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова поделилась пикантными подробностями интимной жизни. Знаменитость рассказала об опыте группового секса.

Гостем нового выпуска шоу Седоковой «Квартира 69» стал рэпер Kyivstoner. Ведущая шоу неожиданно призналась, что раньше смело пускала в постель не только избранника.

«У меня был ужасный секс втроем, если честно», — рассказала Седокова.

Певица добавила, что согласилась на эксперимент по большой любви. При этом она не стала раскрывать имена партнеров. Седокова отметила, что была не единственной женщиной в постели. По ее словам, это произошло во времена «ВИА Гры».

«Проблема секса втроем в том, что ты как женщина не успеваешь сразу и туда, и туда. Я же отличница! Поэтому должна и там отработать хорошо, и там», — добавила ведущая.

В настоящее время Седокова встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Причем они закрутили роман, когда спортсмен был женат. Сейчас пара вместе соблюдает режим самоизоляции. Оба не работают, ведь из-за пандемии коронавируса были отменены все развлекательные и спортивные мероприятия. Седокова уже успела пожаловаться на убытки, который ей причинил COVID-19.

Ранее Седокова заявила, что группа перестала быть популярной из-за брака продюсера Константина Меладзе и другой бывшей участницы коллектива Веры Брежневой.