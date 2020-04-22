Очнувшаяся Бабкина поговорила по телефону с сыном

Москва, 22 апреля. Российская певица Надежда Бабкина, пришедшая в сознание, может говорить и уже позвонила своему сыну. Слухи об утрате речевой способности опроверг исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин.

По его словам, артистка пока чувствует себя неважно, но говорит с окружающими и уже пообщалась по телефону с близкими.

«Надежда Георгиевна в сознании, она говорить может. Ей это пока трудно, но она позвонила самому близкому человеку – сыну, все хорошо», — сообщил Собянин.

Ранее ряд изданий передал, ссылаясь на сотрудников медучреждения, что Бабкина потеряла способность говорить и общается с помощью жестов, передает Пятый канал.

Напомним, Надежда Бабкина была госпитализирована в частную клинику с подозрением на коронавирус около двух недель назад. Позже диагноз не подтвердился, у певицы была обнаружена двусторонняя пневмония. У нее довольно быстро ухудшалось состояние, в результате чего медикам пришлось подключить исполнительницу к аппарату искусственной вентиляции легких и даже ввести в состояние искусственной комы.

Сейчас Бабкина уже очнулась, но до сих пор лежит в отделении кардиореанимации, а ее состояние находится под контролем электронных приборов. О выписке говорить пока рано.