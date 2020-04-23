Вирусолог рассказал, почему вакцину против коронавируса нельзя сделать быстро

Вакцину от коронавируса нельзя создать в ускоренном порядке, потому что это очень сложный процесс, который может занимать годы. Об этом Федеральному агентству новостей заявил ученый-вирусолог Феликс Ершов.

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского планируют использовать новый метод лечения коронавируса с помощью гелия. Как объясняют врачи, данный газ обладает особыми свойствами.

«Гелий нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие», — пояснили специалисты.

Отмечается, что гелий может предотвращать кислородное голодание, а также способствовать ранней профилактике осложнений, связанных с коронавирусом. Суть лечения при помощи данного газа заключается в том, что в течение 15 минут пациенту проводят ингаляции подогретым до 92 градусов оксидом гелия. В таких условиях возможно снижение активности вируса, уверены врачи.

Внимание ученых также приковано к изобретению вакцины, которая помогла бы избежать большого количества заболевших COVID-19. Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Феликс Ершов пояснил, что самые продвинутые вакцины, прошедшие экспериментальный период, разработаны в его институте и государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Вакцину можно делать ускоренно, но быстро сделать вакцину нельзя, так как это слишком сложный процесс. Сначала это делается на инвитро (технология выполнения экспериментов, когда опыты проводятся «в пробирке». — Прим. ФАН), а потом на экспериментальных животных. Этот процесс состоит из 18 этапов, который занимает не месяц, а иногда годы. Создание вакцины требует целого отряда специалистов. Там должны быть фармакологи, химики, вирусологи и другие. Но зато когда есть вакцина — уже спокойно жить», — сообщил Ершов в беседе с ФАН.

Как указал академик РАН, для института Гамалеи установлен срок создания вакцины — до 30 мая.

«В июне, после разрешения Минздрава, ее можно будет применять», — добавил вирусолог

Напомним, о первых случаях пневмонии нового типа стало известно в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии.

По последним данным, в России зафиксировано более 4,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Большая часть заболевших приходится на Москву —1 959 человек. Всего на территории РФ выявлено 62 773 случая заражения.