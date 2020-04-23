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Вирусолог рассказал, почему вакцину против коронавируса нельзя сделать быстро

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Вирусолог рассказал, почему вакцину против коронавируса нельзя сделать быстро

Вакцину от коронавируса нельзя создать в ускоренном порядке, потому что это очень сложный процесс, который может занимать годы. Об этом Федеральному агентству новостей заявил ученый-вирусолог Феликс Ершов.

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского планируют использовать новый метод лечения коронавируса с помощью гелия. Как объясняют врачи, данный газ обладает особыми свойствами.

«Гелий нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие», — пояснили специалисты.

Отмечается, что гелий может предотвращать кислородное голодание, а также способствовать ранней профилактике осложнений, связанных с коронавирусом. Суть лечения при помощи данного газа заключается в том, что в течение 15 минут пациенту проводят ингаляции подогретым до 92 градусов оксидом гелия. В таких условиях возможно снижение активности вируса, уверены врачи.

Внимание ученых также приковано к изобретению вакцины, которая помогла бы избежать большого количества заболевших COVID-19. Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Феликс Ершов пояснил, что самые продвинутые вакцины, прошедшие экспериментальный период, разработаны в его институте и государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Вакцину можно делать ускоренно, но быстро сделать вакцину нельзя, так как это слишком сложный процесс. Сначала это делается на инвитро (технология выполнения экспериментов, когда опыты проводятся «в пробирке». — Прим. ФАН), а потом на экспериментальных животных. Этот процесс состоит из 18 этапов, который занимает не месяц, а иногда годы. Создание вакцины требует целого отряда специалистов. Там должны быть фармакологи, химики, вирусологи и другие. Но зато когда есть вакцина — уже спокойно жить», — сообщил Ершов в беседе с ФАН.

Вирусолог рассказал, почему вакцину против коронавируса нельзя сделать быстро

Как указал академик РАН, для института Гамалеи установлен срок создания вакцины — до 30 мая.

«В июне, после разрешения Минздрава, ее можно будет применять», — добавил вирусолог

Напомним, о первых случаях пневмонии нового типа стало известно в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии.

По последним данным, в России зафиксировано более 4,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Большая часть заболевших приходится на Москву —1 959 человек. Всего на территории РФ выявлено 62 773 случая заражения.

Вирусолог рассказал, почему вакцину против коронавируса нельзя сделать быстро

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