США тянут за собой Африку в бездну нефтяного кризиса

Когда вы можете получить баррель нефти за меньшую сумму, чем вы заплатили бы за бутылку Coca-Cola, что-то в мире идет однозначно не по плану. Впервые в истории США цены на нефть WTI упали ниже нуля, достигнув отрицательного значения. Спасения утопающего дело рук самого утопающего. Однако США тянут за собой в бездну нефтяного кризиса весь мир, в том числе и Африку.

West Texas Intermediate (WTI) — марка нефти, которая добывается в штатах Техас, Луизиана и Северная Дакота. Низкий уровень концентрации серы и низкая плотность облегчают последующий процесс производства дизельного топлива и бензина, который пользуется спросом во многих странах (например, в Китае). Поэтому нефть марки WTI является одним из благоприятных сортов сырья. Также популярность нефти WTI обеспечена относительно стабильным положением страны-производителя на международной арене.

Таким образом, физико-химические свойства и геополитический статус США сделали нефть марки WTI ликвидным продуктом. От цен на WTI (так же, как и на Brent) зависят экспортные цены на 2/3 мировых сортов нефти.

Приостановление международного и национального транспортного сообщения из-за пандемии COVID-19 вызвало резкое снижение цен на углеводороды. В свою очередь цены на другие марки нефти тоже упали. Именно и отчасти поэтому кризис, разразившийся в США, не может не повлечь за собой последствий в других странах.

Добыча нефти на территории африканских стран составляет значительную долю от мирового экспорта. Также часть стран являются потребителями нефтепродуктов. Поэтому игнорировать Черный континент просто невозможно.

Как африканские страны намерены пережить очередной вызов, расскажет Федеральное агентство новостей.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал положение континента сложным в контексте происходящих событий. Для многих держав Африка является объектом инвестирования. При поддержке Запада, а также Китая, на территории многих стран континента ведется нефтедобыча. Падение цен на нефть привело к тому, что добыча стала нерентабельной. Содержание инфраструктуры обходится очень дорого, поэтому безопасность самой индустрии находится под вопросом.

Например, в Нигерии, одной из крупнейших экономик континента, не строят радужных прогнозов. Местные специалисты пророчат стране банкротство.

Экономика в стране является сырьевой: доходы от добычи и продажи нефти составляют 60%. При падении цен на некоторые контрольные показатели ниже нуля Нигерия несет огромные потери за каждый добытый ею баррель. В стране по-прежнему много не проданных нефтепродуктов, так как спрос остается очень низким.

В ЮАР ожидают рекордного снижения цен на бензин. Есть вероятность, что спустя месяц цена упадет на 2 ранда (0,11 доллара). Автомобильная ассоциация Южной Африки предупредила автомобилистов о последующих падениях цены:

«Мировая торговля практически развалилась. Даже если предположить довольно быстрое завершение глобального кризиса здравоохранения, потребуется много месяцев для того, чтобы экономика восстановилась. Потребуются, возможно, годы, прежде чем она вернется к нормальному состоянию. Мы ожидаем, что пройдет еще много времени, прежде чем существенное повышение цен на нефть станет реальностью. При любых других обстоятельствах падение ранда на 17% по отношению к доллару через шесть недель привело бы к тому, что SA столкнулась бы с массовым повышением цен на топливо. Вместо этого мы готовимся к еще одному большому падению».

Но не везде все так плохо. По словам Юшкова, минимальные экономические потери понесет Ангола. Традиционно государство является плацдармом для Китая, через который Поднебесная захватывает контроль над континентом. Задолго до эпидемии в нефтедобывающую отрасль страны было вложено немало инвестиций. Поэтому Китай не захочет терять своего африканского союзника и будет всячески оказывать поддержку. Сотрудничество является выгодным и для Анголы: в отличие от западных коллег, китайские партнеры не требуют смена политического режима.

Не теряет надежду и Кения. По словам финансового аналитика из Найроби Николаса Гачара, падение цен на нефть пойдет на пользу кенийцам в июне 2020 года, если страна купит нефть в этот период падения.

«Рынок перенасыщен, избыточное предложение и отсутствие спроса. В нормальных условиях авиакомпании потребляют около пяти миллионов баррелей в месяц. Но пока перелеты запрещены. Вступает в действие закон спроса и предложения, согласно которому при избытке предложения и отсутствии спроса цены падают. В Кении цены будут продолжать падать, если сырье на май и июнь будет заказано сейчас. Это несмотря на то, что наш обменный курс растет, так как курс доллара держится на отметке 105 кенийских шиллингов», — заявил Гачара.

Эксперт полагает, что это хороший шанс для страны. Эпидемия пойдет на спад в июне, а цены на нефть снова поднимутся. Поэтому сейчас как никогда правильный момент получить дешевую нефть.

Учитывая, что на континенте эпидемия не достигла своего пика, карантин и последующие за этим меры будут продолжаться. Это означает, что границы будут закрыты, следовательно, авиасообщение, а также транспортное движение внутри стран, будут по-прежнему приостановлено. Помимо этого, нефтедобывающая отрасль находится под влиянием медийного пространства: любая новость потенциально может вызвать колебание цен.