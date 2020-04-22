Актриса Безрукова удивила подписчиков необычным гримом

Москва, 22 апреля. Российская актриса театра и кино Ирина Безрукова приняла участие во флешмобе «Изотворительность», запущенном Константином Хабенским. Артистка буквально нарисовала на своем лице репродукцию знаменитого советского плаката, чем сильно удивила своих подписчиков.

Фотографию с результатом своего творчества Безрукова опубликовала в среду в своем Instagram-аккаунте. При помощи косметики она превратила себя в персонажа агитационной картины художников Нины Ватолиной и Николая Денисова «Не болтай!».

«Сама придумала, сама сняла, сама загримировалась. Творческая самоизоляция не дает заскучать на карантине. Найдите 10 отличий», — написала Безрукова, заметив, что на грим у нее ушло около трех часов.

Она также заявила, что характерные роли это ее стезя, ведь героиню она буквально может «нарисовать на своем лице». В комментариях большинство подписчиков Безруковой с восхищением отнеслись к работе актрисы, отметив мастерство и трагизм получившегося персонажа. Однако другие заявили, что так выглядит старость актрисы.

Акция «Изотворительность» проходит в пользу благотворительного фонда Константина Хабенского. До конца апреля организаторы флешмоба будут выбирать самую популярную фотографию из конкурса. Деньги, выделенные для победителя, будут перечислены детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Напомним, ранее фанаты актрисы не узнали отфотошопленную Безрукову. Артистка опубликовала снимок, где она улыбается, стоя в лучах солнца. Однако кроме комплиментов, Безрукова после этой записи получила и много критики, пишет «Газета.ru».