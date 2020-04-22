Песков оценил шансы Зеленского завершить конфликт в Донбассе

Москва, 22 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский теоретически и практически может завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока. Для этого нужно выполнить Минские договоренности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее на сайте президента Украины был опубликован документальный фильм, приуроченный к первой годовщине президентства Зеленского. В фильме «Год президента Зеленского» глава государства выразил уверенность, что за время своего пребывания на посту президента сможет закончить войну в Донбассе, и, таким образом, выполнить свое главное обещание украинцам.

В беседе с РИА Новости Песков отметил, что «и теоретически, и практически это возможно».

«Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в минском комплексе мер», — заявил представитель Кремля.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители ЛНР и ДНР заявили о своей независимости, тогда новые власти страны начали проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.

Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.

Отметим, в марте Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится. По его словам, после декабрьского саммита в Париже он установил дедлайн, чтобы добиться прорыва. Зеленский подчеркнул, он не может выделить на работу над Минскими соглашениями пять лет, которые ему дал украинский народ, передавал RT.