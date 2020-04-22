Москва, 22 апреля. В Московской области скончались семь пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 6 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 56 человек. Выздоровели и выписались 186 человек», — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 177 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 57 тысяч случаев заражения коронавирусом, 513 человек скончались. Более 4,4 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.