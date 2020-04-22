Гагарина объяснила, зачем регулярно делает тесты на коронавирус

Москва, 22 апреля. Российская певица Полина Гагарина рассказала, что вынуждена делать тесты на коронавирус раз в неделю.

Звезда объяснила, что регулярно делает тесты не по своей прихоти, а из-за съемок шоу «Голос. Дети». Гагарина отметила, что работа с детьми накладывает тройную ответственность.

«Все меры предосторожности мы соблюдаем. Это очень сложно, правда. Люди в амуниции обрабатывают все помещения, в которых мы находимся. Потом мы делаем тесты раз в неделю», — рассказала Гагарина.

Певица добавила, что старается смотреть на ситуацию оптимистично, однако ее супруг Дмитрий Исхаков оказался более чувствительным. Гагарина рассказала, что первое время была вынуждена успокаивать мужа, поддавшегося панике.

По данным на 22 апреля, в России зафиксировано более 57 тысяч случаев заражения, 513 человек скончались. Более 4,4 тысячи человек полностью выздоровели. За последние сутки в РФ выявлено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах.

Ранее Гагарина поразила фанатов потрясающим белоснежным платьем в пол, которое выбрала для съемок шоу «Голос. Дети». Судя по посту артистки в Instagram, она выбралась из самоизоляции, чтобы принять участие в эфире и блеснуть шикарным нарядом. Поклонники пришли в восторг от роскошного платья с вышивкой, стройной фигуры Гагариной и ее укладки. Фанаты оставили на ее странице множество лестных комментариев.