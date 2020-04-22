Брежнева удивила поклонников откровенной фотосессией в Сети

Москва, 22 апреля. Российская певица Вера Брежнева поделилась с публикой серией откровенных фотографий, выложенных в Instagram. Кадры вызвали неоднозначную реакцию у подписчиков.

На фото поп-исполнительница прикрывается лишь легкой курткой и телесным боди. Пара снимков демонстрируют Брежневу практически обнаженной.

Артистка сообщила, что впервые поучаствовала в популярном ныне формате веб-фотосессий. Также она поинтересовалась мнением подписчиков относительно содержания снимков.

«Как вам такой формат? Какое фото нравится больше?» — спросила Брежнева поклонников.

Многие восхитились отменной внешностью певицы, назвав ее изюминкой шоу-бизнеса. Однако часть подписчиков была возмущена провокационным контентом фотографий. По их мнению, замужняя женщина не должна быть настолько раскованной даже на съемках.

«Стыд и срам! Да красивое тело! Но его должен видеть только ваш муж! Это пропаганда для нашей молодежи?», «Вас Константин еще из дома не выгнал?», «Интересно, а муж не ревнует за откровенные фото», — возмутились фолловеры.

Ранее актриса Яна Кошкина похвасталась солидным декольте. Для интригующего снимка артистка выбрала эффектное платье, которое особо подчеркнуло ее внушительный бюст, передает Утро.ру.