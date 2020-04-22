Кенийцев эвакуируют из Китая на фоне растущей расовой напряженности

В Китае некоторые ограничения начинают ослабляться. Однако в страхе перед возобновлением вспышки коронавируса китайские учреждения нацелились на африканских мигрантов и афроамериканских туристов. Помимо представителей муниципальных властей, масла в огонь подливают и рядовые граждане, которые выселяют африканских жильцов из квартир, не заселяют в отели, не обслуживают в магазине. В результате многие африканцы, в том числе кенийцы, оказались на улице.

Это не осталось незамеченным. В социальных сетях быстро распространилась информация, в результате чего общественность узнала о происходящем и призвала Китай к ответственности.

Первыми на помощь пострадавшим пришел угандийский политик и музыкант Боби Уайн, объединившийся с соучредителем онлайн-издания Atlanta Black Star Нилом Нельсоном, чтобы вывезти африканцев и афроамериканцев, подвергающихся бесчеловечному обращению в Китае. И вот теперь власти Кении приняли решение эвакуировать своих граждан из Китая.

Согласно уведомлению китайского правительства, кенийцы должны быть готовы купить билет и передать информацию посольству, чтобы им помогли покинуть страну через Гуанчжоу. Во время брифинга главный секретарь МИД Мачария Кама назвала действия китайских властей «дискриминацией»:

«Африканцы, в том числе и кенийцы, подверглись дискриминации в процессе реагирования правительства [провинции Гуандун] на ситуацию, с которой они сталкиваются там после кризиса».

Эвакуированы будут только те, кто может самостоятельно оплатить билет. Также желающие покинуть Китай должны будут доказать, что они не заражены коронавирусом, для чего необходимо пройти осмотр у китайских врачей. По прибытии они будут отправлены на карантин в течение 14 дней.