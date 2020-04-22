Манутров рассказал об объемах производства масок в РФ

Москва, 22 апреля. В России ежедневно используется 12 млн медицинских масок, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам Мантурова, ежедневный объем производства масок в РФ составляет 8 млн штук, еще 4-4,5 млн поставляет Китай.

«На сегодняшний день мы вышли в общем объеме производства более 8 млн в сутки. <…> Завозятся импортных масок из Китая еще примерно 4–4,5 млн в сутки», — сообщил министр.

Мантуров отметил, что в конце мая будет запущено новое производство защитных масок в Брянске, это увеличит ежедневное производство на 2 млн. На данный момент выпуск 1,4 млн масок обеспечивают организации ФСИН.

По данным на 22 апреля, в России зафиксировано более 57 тысяч случаев заражения, 513 человек скончались. Более 4,4 тысячи человек полностью выздоровели. За последние сутки в РФ выявлено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. От коронавирусной инфекции скончались 181 тысяча человек. В Китае число зафиксированных случаев коронавируса достигло 82 тыс., более 4,5 тыс. человек скончались.

Ранее ВОЗ назвала сроки изготовления вакцины от коронавируса. В организации сообщили, что ученые разработали 67 прототипов вакцин от коронавируса, три из них уже проходят клинические испытания. В ВОЗ добавили, что в лучшем случае потребуется не менее 12 и до 18 месяцев, чтобы вакцина прошла все фазы клинических исследований и клинические пробы.