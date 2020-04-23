Сирия, 23 апреля. Очередная партия техники и оружия США прибыла в Хасаку. В Дамаске был обнаружен цех боевиков по производству взрывчатки. В результате взрыва в городе Тасиль в Даръа погиб 10-летний ребенок, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменивались ударами с террористами на юге Идлиба; пережили нападение неизвестных боевиков на востоке Даръа; обнаружили цех по производству взрывчатки в Дамаске; обезвредили бомбу на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве двух гражданских лиц в Восточном Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на западе Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: обвинили Анкару в использовании ситуации с коронавирусом в своих целях.

ВС Турции и протурецкие силы: использовали разведывательные дроны в районе Айн-Иссы в северной части Ракки; подозреваются в убийстве пожилой женщины в Африне.

Курдские вооруженные группировки: пережили атаку неизвестных у города Дарнидж в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: задействовала авиацию на севере Хасаки.

Соединенные Штаты: перебросили технику и оборудование из Ирака в Хасаку.

Российская военная полиция: совместно с ВС Турции патрулировала районы на севере Хасаки.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки на северо-востоке от Дамаска был обнаружен один из тайников группировки «Джейш аль-Ислам»*****, в котором осуществлялось производство взрывчатых веществ. Цех находился в подвале одного из полуразрушенных домов в Восточной Гуте. Отмечалось, что многие компоненты для изготовления бомб были произведены в Бельгии, США и Саудовской Аравии.

В столице произошел взрыв в одной из квартир жилого дома. По данным новостного портала Bawabaa News, к ЧП привела утечка газа. В результате пострадала семья из четырех человек. Также был нанесен материальный урон нескольким квартирам.

Провинция Алеппо

В западной части провинции возобновились перестрелки между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции. По информации военного источника в сети Twitter (S_vivat), артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла огонь в ответ на провокационные действия террористов. Противники обменивались ударами в районе населенного пункта Кафр-Таль.

На северо-западе Алеппо была убита одна из местных жительниц поселения Хайкая. Twitter-канал (mohammed_habesh) передавал, что женщина 80 лет была задушена в собственном доме. В совершении убийства подозреваются члены подконтрольных Турции бандформирований, которые не раз обвинялись в ущемлении коренного населения Африна.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зоне контроля курдских боевиков накануне вновь произошли вылазки неизвестных. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что два мирных жителя, в том числе женщина, были застрелены налетчиками на мотоциклах неподалеку от населенного пункта Ас-Сабха. Кроме того, во второй половине дня под обстрел попали патрульные автомобили «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в районе города Дарнидж. Ответственность за первую вылазку позднее взяли на себя террористы ИГ1. Предполагается, что к совершению второго нападения также причастны члены подпольных групп «Исламского государства».

Во второй половине дня прогремел взрыв недалеко от газоперерабатывающего завода «Коноко». Жертвами инцидента стали трое детей, проживающих в населенном пункте Хшам, передавал Twitter-канал (DeirEzzor24).

Тем временем на юго-востоке региона продолжилась операция Сирийской арабской армии (САА) и Национальных сил обороны****** (NDF) по выявлению «спящих ячеек» ИГИЛ1. Согласно информации военного источника в сети Twitter (SteeleSyAA), в ходе обследования местности вокруг города Абу-Кемаль было обнаружено взрывное устройство. Оно было демонтировано саперами правительственных подразделений.

Вечером стало известно, что к борьбе с подпольными группами террористов в Сирийской пустыне также присоединились отряды христианского ополчения из Хамы. Они будут задействованы в соседней провинции Хомс.

Провинция Даръа

Информагентство SOHR сообщало о взрыве в городе Тасиль в юго-западной части провинции. Детонировал один из неразорвавшихся снарядов, заложенных еще во время оккупации данных территорий боевиками связанной с ИГИЛ группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Это привело к гибели 10-летнего ребенка и ранению еще двух детей.

Позднее также поступила информация об убийстве одного из бывших боевиков вооруженной оппозиции, примирившихся с властями во время операции «Базальт». Как передавал Telegram-канал (NovostiDamask), сириец по имени Хаммам Махмуд Рифаи был застрелен в собственном доме в деревне Умм-Валяд.

Провинция Идлиб

В южных районах Идлиба в течение дня наблюдались взаимные обстрелы. По данным медиапортала Masar Press Agency, части Сирийской арабской армии (САА) обстреливали укрепрайоны группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» на окраинах населенных пунктов Аль-Фатира, Аль-Бара и Кансафра. Перестрелки были спровоцированы боевиками. Никаких сведений о потерях сторон в живой силе или технике все еще не поступало. Отмечалось, что для определения мест базирования террористов использовались разведывательные дроны.

Провинция Ракка

Тело неизвестной женщины было обнаружено на северо-западе провинции. По информации военного источника в сети Facebook (SUhaib993), она была застрелена в окрестностях поселения Сона Абада. Никаких сведений о том, какая из антиправительственных группировок стоит за этим, не поступало.

Командование «Демократических сил Сирии» (SDF) накануне заявило о том, что Анкара готовится к полномасштабным боевым действиям на севере Ракки. По словам одного из высокопоставленных членов формирования Эрдала Кобани, для ослабления SDF ВС Турции намерены использовать ситуацию с коронавирусом, направив в зоны оккупации курдских боевиков зараженных пациентов. Тем не менее никаких доказательств предоставлено не было.

Провинция Хасака

На территорию Хасаки въехал очередной военный конвой США из Иракского Курдистана. Как передавал Twitter-канал (VivaRevolt), колонна с военной техникой и материально-техническим обеспечением направилась в сторону американской военный базы, находящейся неподалеку от города Аш-Шаддади. Позднее на севере провинции в районе Тель-Брака были замечены военные самолеты возглавляемой США международной коалиции.

Во второй половине дня поступила информация о завершении нового этапа совместного российско-турецкого патрулирования на севере региона. Согласно информации источника в Telegram (NovostiDamask), объединенные силы военной полиции РФ и ВС Турции обследовали территорию на участке между населенными пунктами Ширк и Абу-Расин.

Члены протурецкой группировки «Дивизия Султан Мурад» обвинялись в убийстве человека в городе Рас аль-Айн. По данным информагентства Syrians for Truth and Justice, боевики застрелили мужчину с целью заполучить его ремонтную мастерскую.

1 Организация запрещена на территории РФ.