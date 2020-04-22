Представитель Заворотнюк назвала фейком справку с диагнозом актрисы

Москва, 22 апреля. Опубликованная в СМИ справка, в которой сформулирован диагноз актрисы Анастасии Заворотнюк, является фейком. Об этом сообщила официальный представитель актрисы Марина Потапова.

«Конечно. Благодарю, за понимание», — сказала Потапова, отвечая на вопрос, является ли опубликованная справка фейком.

Ранее в СМИ была опубликована копия справки, которая якобы выдана сотрудниками Центральной клинической больницы при Управделами президента России. В справке утверждалось, что Анастасия Заворотнюк якобы с января 2019 года проходит в больнице стационарное лечение с диагнозом «глиобластома». При в документе не было подписи главного врача и номера, передает MK.Ru.

Позднее эту информацию опровергли в Центральной клинической больнице. Представитель медучреждения заявил, что в больнице о Заворотнюк «никто не знает и не слышал».

Напомним, в августе 2019 года в СМИ появилась информация о наличии тяжелого заболевания у Анастасии Заворотнюк. По данным прессы, у актрисы была диагностирована опухоль мозга на последней стадии.

Позднее стало известно, что актрису госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из столичных клиник, где медики ввели Заворотнюк в состояние искусственной комы, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако на странице Заворотнюк в Instagram был опубликован пост, в котором опровергалась данная информация.