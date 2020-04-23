Багдасаров раскритиковал турецкую пропаганду османизма, оправдывающую вторжение Анкары в Ливию

Турецкий государственный ресурс YeniSafak пропагандирует тему османизма и легитимизирует вторжение Анкары в Ливию. Накануне издание опубликовало статью под названием «Как Османская империя защищала Ливию от внешних угроз», якобы население североафриканского государства исторически тяготеет к Турции, которая «всегда была готова подать руку помощи своим братьям». Однако ни в одном историческом исследовании такой информации нет. Напротив, научные труды свидетельствуют о пагубном влиянии османов на североафриканское государство.

Работу турецких пропагандистов в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. По его мнению, Анкара пытается оправдать вторжение в Ливию через СМИ, развернув целую информационную войну, но работа турецких журналистов, а также их уровень знания истории оставляют желать лучшего.

«Турецкое правительство уже давно и целенаправленно развивает идею, что все страны Ближнего Востока находились в сфере влияния и даже входили в состав Османской империи, в том числе и Северная Африка, то есть территории Ливии, Туниса и других соседних им государств. Присутствие турок, действительно, имело пагубное влияние на данные регионы. Османская империя составляла некую элиту, а местные племена и все, кто пытался ей не подчиняться, методично уничтожались, их всячески подавляли», — объяснил он.

Почти четыре века османского владычества обернулись для Ливии трагедией. Только Триполи и Мисурата существовали относительно благополучно. Остальная часть страны пребывала в нищете, страдая от насилия, работорговли, голода. В начале 20 века население североафриканского государства составляло менее миллиона человек.

«Главной чертой Османской империи можно назвать массовый геноцид, причем не только в отношении христиан. Османы вырезали алавитов (последователи алавизма — эклектической религии, представляющую собой эзотерическое ответвление персидского направления ислама и шиизма. — Прим. ФАН) в Сирии. Также подавлялись малейшие восстания суннитов, причем таким же методом массового уничтожения. Убивали всех: женщин, детей, стариков. Поэтому ничего хорошего не было», — подчеркнул эксперт.

Багдасаров провел для проправительственных турецких журналистов исторический экскурс. Он напомнил, что многие прибрежные районы, особенно в Тунисе, представляли собой пиратские квазигосударства, которые грабили суда в Средиземном море. Лидеры этих протостран подносили большую часть добычи османскому султану. Работорговля на этом фоне процветала особенно сильно.

«Как только Италия начала вторжение в Ливию в 1911 году, турки оставили своих братьев по религии на произвол судьбы. Никто особенно не стремился ливийцам помочь, к тому же в те времена Османская империя ослабла, она терпела поражение даже на Балканах, что уж говорить об относительно далекой Ливии в Северной Африке, что османы могли там сделать?», — возмутился политолог.

Пропаганда Анкары, призванная оправдать вторжение в Ливию и поддержать премьер-министра нелегитимного по условиям Схиратских соглашений «правительства» Файеза Сарраджа, вполне предсказуема. Интересы президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Турции в его лице, по мнению эксперта, очевидны любому мало-мальски образованному человеку.

«Во-первых, Анкара хочет получать дивиденды с ливийской нефти. Воюют они в основном руками сирийских боевиков, которых туда сами же и отправляют, так что стоит учитывать опыт боевых действий турок в Идлибе. Второй момент — это договор Сарраджа с Эрдоганом о разделении Восточного Средиземноморья. Очень странный документ, ущемляющий в правах Египет, Израиль, Ливан, Грецию и многих других. Ливийцам сто лет не нужны трубопроводы, которые там находятся, а турки в них крайне заинтересованы. Отсюда и возникают все эти статьи в подконтрольных турецкому правительству СМИ», — заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии.

Это объясняет информационную войну, которую инициировал Эрдоган. Перевирание исторических фактов — привычный инструмент для турецких СМИ, как и ностальгия по Османской империи.

«Главнокомандующий Ливийской армии Халифа Хафтар признан врагом Турции, ни для кого это не секрет. Оттуда все это и исходит. Однако именно фельдмаршал [Хафтар] в самый разгар ливийского кризиса встречался не только с представителями власти Египта, ОАЭ и многих других стран, но и с правительством Греции. Тогда же он заявил, что договор между Сарраджем и Эрдоганом по Восточному Средиземноморью недействителен и не признает его по сей день. Он здравомыслящий человек, который понимает, что нельзя взять и поделить часть Средиземного моря между двумя странами, а по факту, вообще, отдать его в пользу одной страны — Турции», — заключил Багдасаров.

Преследуя данные цели, Турция реализует повторно уже отработанный ранее сценарий: укрепляется в Триполи и Мисурате, что оказывает заметное влияние на Средиземноморье и Ближний Восток.

Федерального агентство новостей напоминает, что в событиях 2011 года Турция, опираясь на Мисуратский анклав, активно участвовала в дестабилизации ситуации, стремясь поставить под свое влияние ливийские порты и нефтяную отрасль. Вместе с тем граждане Турции в первые же дни бунта были арестованы в Бенгази за участие в беспорядках. По данным ливийских правоохранительных органов, задержанные состояли в турецких спеслужбах.

На сегодняшний день ситуация не изменилась, Анкара продолжает укреплять свои позиции в Ливии. Эрдоган по-прежнему перебрасывает из турецких военных лагерей в Триполи и Мисурату сирийских наемников, которые выступают на стороне так называемого Правительства национального согласия. Помимо этого, Турция нарушает оружейное эмбарго ООН в отношении Ливии, поставляя группировкам Сарраджа боевое снаряжение и военную технику.