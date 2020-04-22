Сирия, 22 апреля. Боевиков группировки «Дивизия Султан Мурад» обвинили в убийстве сирийца в Хасаке. Трое детей пострадали в результате взрыва у газоперерабатывающего завода «Коноко» в Дейр-эз-Зоре. Христианское ополчение из Хамы поможет САА в борьбе с ИГ1 в Хомсе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: получили поддержку от христианского ополчения в Хомсе.

«Исламское государство»1: призналось в убийстве двух человек в Дейр-эз-Зоре; подозревается в организации взрыва у газоперерабатывающего завода «Коноко» в Дейр-эз-Зоре.

Протурецкие силы: обвиняются в убийстве человека в городе Рас аль-Айн на севере Хасаки.

Международная коалиция: активизировала вылеты в провинции Хасака.

ВС Ирака: подверглись нападению террористов ИГ в иракской провинции Дияла; задержали пять боевиков ИГ на границе Ирака и Сирии.

Провинция Хомс

К операции по борьбе со «спящими ячейками» «Исламского государства» присоединились бойцы христианского ополчения из города Скальбия в северной части Хамы. Отряд ополченцев возглавляет сириец по имени Набель Аль-Абдалла. Дополнительные силы примут участие в обследовании местности в пустыне Бадия аш-Шам на территории провинции Хомс. Напомним, в то же время в соседнем Дейр-эз-Зоре мониторинг обстановки осуществляется Сирийской арабской армией (САА) и Национальными силами обороны****** (NDF). Подобные меры были приняты ввиду участившихся вылазок джихадистов в Сирийской пустыне. Напомним, многие военные эксперты уверены, что террористы скрываются в оккупированной США «55-километровой зоне» на границе с Ираком и Иорданией.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о взрыве в районе газоперерабатывающего завода «Коноко» на востоке Дейр-эз-Зора. В результате детонации СВУ ранения получили трое детей родом из близлежащего города Хшам. Предполагается, что бомба была установлена боевиками подпольных групп «Исламского государства». Пока связанные с ИГИЛ1 медиарусурсы не заявляли о вылазке в этом районе.

Однако террористы взяли на себя ответственность за убийство двух мирных жителей у населенного пункта Ас-Сабха, о котором стало известно в первой половине дня.

Провинция Хасака

Информационный портал Aleppo Media Center сообщает об активизации вылетов ВВС возглавляемой США международной коалиции в Хасаке. В частности, авиация была задействована в районе города Тель Брак, вблизи которого размещена одна из военных баз США. Напомним, несколько часов назад поступали данные о прибытии в провинцию очередного американского конвоя, который направился в сторону Аш-Шаддади.

Между тем протурецкие боевики продолжают терроризировать население в подконтрольных им районах на севере Хасаки. Согласно информации агентства новостей Syrians for Truth and Justice, члены группировки «Дивизия Султан Мурад», входящей в состав «Сирийской национальной армии», совершили убийство одного из мирных жителей, чтобы завладеть его ремонтной мастерской в городе Рас аль-Айн. Убитый сириец по имени Ибрагим аль-Юссеф содержал жену и ребенка. Отмечается, что мужчина переехал сюда из Алеппо.

Ирак

Подконтрольные «Исламскому государству» интернет-порталы опубликовали информацию о новой вылазке террористов в провинции Дияла. Боевики заявили о подрыве автомобиля военнослужащих иракской армии в районе Хан Бани Саад. По неподтвержденным данным, в результате произошедшего взрыва погибли двое солдат ВС Ирака. Кроме того, утверждается, что ранения получил один из офицеров.

Между тем в провинции Аль-Анбар была раскрыта подпольная группа боевиков ИГ. Согласно информации военного источника в сети Twitter (AsharifZeinab), пять террористов были задержаны неподалеку от города Аль-Каим, находящегося на границе с сирийским Дейр-эз-Зором.

1 Организация запрещена на территории РФ.