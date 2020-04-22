Глава ВОЗ объявил о «долгом пути» борьбы с коронавирусом

Москва, 22 апреля. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в некоторых странах фиксируются повторные вспышки COVID-19, и данный вирус «будет с нами надолго».

В микроблоге в Twitter глава ВОЗ констатировал, что эпидемия в странах Западной Европы идет на спад или стабилизируется. Иная ситуация наблюдается в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе, где ВОЗ фиксирует «тревожные тенденции к росту». По словам Гебрейесуса, «большинство стран все еще находятся на ранних стадиях своих эпидемий».

«Некоторые страны, которые пандемия затронула первыми, сейчас фиксируют повторные вспышки заражения. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами надолго», — резюмировал он.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пик пандемии коронавируса в стране ожидается в середине мая. По его словам, снижение числа новых случаев заражения, предположительно, начнется в конце мая. В данный момент этот показатель растет, но не угрожает системе здравоохранения, передает «Газета.ру».

По данным на 22 апреля, в России за сутки выявили 5,2 тыс. новых случаев COVID-19 в 78 регионах страны. Это меньше показателей предыдущих суток, когда в стране зафиксировали 5,6 тыс. новых зараженных, передает RT. Всего в РФ насчитывается свыше 57 тыс. случаев коронавируса, более 31 тыс. заболевших обнаружены в Москве. 513 пациентов скончались.

Больше всего заболевших обнаружено среди людей в возрасте от 18 до 45 лет (46,5%). Накануне в Москве выросло число умерших пациентов, у которых был положительный результат тестов на коронавирус. В ночь на 22 апреля скончались 28 человек, теперь их насчитывается 261.