Москва, 22 апреля. Платформа для выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 субъекте Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«По итогам проведения совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта России на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. От коронавируса погибло более 177 тысяч человек.

В России зафиксировано более 57 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 513 человек умерли. Более 4,4 тысячи человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.