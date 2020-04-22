В Демократической Республике Конго произошла вспышка лихорадки Эбола

В феврале на востоке Демократической Республики Конго возобновилась эпидемия лихорадки Эбола.

Изначально ситуация не была критичной. 12 апреля власти страны и Всемирная организация здравоохранения готовились заявить об окончании эпидемии. 3 марта был выписан последний пациент из центра лечения в Бени.

10 апреля был зарегистрирован очередной случай заражения. С тех пор были выявлены другие случаи, что вынудило ВОЗ сохранить режим чрезвычайной ситуации, хотя риск распространения Эболы на международном уровне был низким.

Эксперты ВОЗ рекомендуют провести вакцинацию среди представителей населения, находящихся в группе высокого риска. Власти ДРК смогут объявить только через 42 дня об окончании эпидемии, но при условии отсутствия новых случаев заражения.

Начиная с августа 2018 года от Эболы скончались свыше 2 200 человек. 21 апреля Национальный межведомственный комитет по борьбе с болезнью опубликовал отчет, согласно которому на данный момент есть 199 случаев, которые находятся на стадии тестирования.

Как и остальной мир, ДРК также страдает от эпидемии COVID-19 (359 случаев, 25 смертей). Подавляющее большинство случаев заболевания сосредоточено в столице, Киншаса.