Новак назвал размер дохода российского бюджета при нефти по $20 за баррель

Москва, 22 апреля. Демпфер при цене нефти по 20 долларов за баррель принесет в бюджет РФ в 2020 году 1 трлн долларов, заявил министр энергетики Александр Новак.

Он напомнил, что механизм демпфера, выбранный правительством еще в 2018 году, заключается в обеспечении стабильных цен на АЗС вне зависимости от нефтяных цен на мировых рынках.

«Демпфер действует на стоимость балансирующим образом», — пояснил глава Минэнерго.

По словам министра, при низких ценах на нефть налогообложение по демпферу гарантирует наполнение бюджета, а при высоких ценах — компенсирует сдерживание розничной цены на внутреннем рынке ростом не выше инфляции. Помимо этого, механизм демпфера сглаживает ситуацию, связанную с волатильностью мировых цен и позволяет формировать доходы бюджета, пишет РИА Новости.

Напомним, 20 апреля произошел рекордный в истории обвал цен на контракты по майским поставкам нефти WTI. Впервые в истории стоимость фьючерсов упала до отрицательных значений. 22 апреля стоимость на июньские фьючерсы WTI поднялась до 14,71 долларов за бочонок.

Эксперты объясняют резкое падение спроса на черное золото пандемией COVID-19. Еще один фактор — переполненность нефтехранилищ, нефть просто негде хранить — резервуарных мощностей для этого не хватает. В итоге производителям нужно доплатить покупателям, чтобы те купили у них добытое сырье.