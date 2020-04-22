Аналитики Sohu объяснили, почему интеграция России с Белоруссией беспокоит США

Москва, 22 апреля. Потенциальная интеграция России и Белоруссии станет сильной неприятностью для Запада, в особенности для США. Такое мнение выразили аналитики китайского издания Sohu, передает «ПолитРоссия».

По мнению экспертов из Поднебесной, возможное объединение стран воспринимается западным истеблишментом как возрождение СССР, что представляется в качестве угрозы.

«Разговоры об интеграции России и Белоруссии беспокоят Запад, там полагают, что Москва хочет воссоздать Советский Союз», — говорится в статье.

Однако авторы материала объяснили, что восстановление СССР нереально, поскольку невыгодно ни одной из сторон. При этом воссоединение России и Белоруссии может обернуться экономической пользой для обоих стран.

«Государства говорят на общем языке, их транспортная, энергетическая и дорожная инфраструктура имеют много общего, им будет несложно организовать подобное взаимодействие», — считают китайские журналисты.

Успешный опыт объединения может привлечь на сторону государственного союза новых участников, например, Казахстан.

Именно поэтому подобные планы сильно беспокоят Вашингтон. В случае реализации такого проекта США будут постепенно терять свое влияние на постсоветском пространстве, уступая позиции новому государственному образованию.