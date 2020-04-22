Эксперт рассказал, как маневры «Академика Черского» не дают США ввести санкции

Москва, 22 апреля. Судно-трубоукладчик «Северного пока» «Академик Черский» сделало петлю и вместо Египта взяло курс на Францию. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов назвал причину маневров судна.

«Академик Черский» в феврале обогнул Азию, затем Африку, указывая разные порты назначения, в том числе и Египет. Однако судно не свернуло к Гибралтарскому проливу, а взяло курс на север вдоль европейского побережья.

Фролов назвал причину таких маневров «Академика Черского» очевидной. С февраля невозможно сказать однозначно, что трубоукладчик направляется именно в датские территориальные воды для проведения работ по «Северному потоку — 2», поэтому никаких санкций и претензий к плавсредству применить невозможно.

«Пока судно идет между иностранными портами, формальных причин вводить против него санкции, ограничивать проход через проливы или предпринимать что-либо недружественное просто нет. А вот основания полагать, что США это сделать попытаются, более чем весомые», — объяснил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

«Академик Черский» является одним из трубоукладчиков, способным достроить «Северный поток – 2» после того, как швейцарская Allseas в ответ на угрозу санкциями от США отказалась достраивать газопровод.

Кроме того, Фролов прокомментировал домыслы о том, что строительство «Северного потока – 2» может быть приостановлено.

«Представить, что газопровод будет остановлен в шаге от завершения, невозможно хотя бы потому, что «Газпром» и соинвесторы из Европы просто не могут позволить себе «утопить» 10 млрд евро, которые в проект вложены <…> Многие «диванные аналитики» не понимают простую вещь. Да, 2020 год для всей нефтегазовой отрасли планеты будет сложным. Но кризис пройдет, а трубопроводы и поставки останутся на десятилетия», — добавил Фролов.

«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Многие европейские страны поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса.