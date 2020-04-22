Специалисты рассказали, как проверить изношенность тормозных колодок в авто

Москва, 22 апреля. Специалисты рассказали, как самостоятельно проверить тормозные колодки вашего автомобиля на предмет износа или неисправности. Эта информация будет особенно полезной, если учесть, что эта деталь является одной из самых важных в автомобиле.

Очень важно уметь определять пришло ли время для замены тормозных колодок вашего автомобиля. В Сети можно найти массу информации о том, как долго они могут функционировать без замены. Проверить степень их износа вы можете самостоятельно, если подойдете к машине и загляните через спицы колес. Если какие-либо из тормозных колодок имеют толщину менее четверти дюйма, то лучше всего отправить машину на диагностику.

«Также не забудьте проверить свои тормозные колодки на наличие чрезмерной ржавчины, которая может привести к отделению фрикционного материала от опорной пластины», — советуют специалисты.

Если доступ к колодкам затруднен из-за колес, то их нужно снять и еще раз осмотреть деталь. Особое внимание стоит обратить на передние тормоза, потому что они берут большую часть нагрузки на себя и изнашиваются быстрее. Кроме того, стоит прислушаться к звукам, которые издает деталь. Разного рода визг или скрежет говорят о необходимости замены колодок. Стоит учесть, что тормоза могут издавать подобные звуки при высокой влажности, поэтому лучше проверить автомобиль дважды, передает «НьюИнформ».

Есть еще несколько более серьезных видов шума, которые могут произвести тормоза. Если вы слышите гул или звук трения металла о металл, то лучше сразу отправить авто в мастерскую для ремонта.

Отмечается, что независимо от типа тормозных колодок необходимо всегда внимательно за ними следить. Проверять на предмет изношенности или появления ржавчины для того, чтобы они продолжали держать вас и ваш автомобиль в безопасности.