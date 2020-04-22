Зеленский пообещал не раскалывать украинскую нацию

Киев, 22 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не предпринимать шагов, которые могут привести страну к расколу.

Ранее на сайте президента Украины был опубликовали документальный фильм, приуроченный к первой годовщине президентства Владимира Зеленского. В фильме «Год президента Зеленского» украинский лидер рассказывает о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться в первые 12 месяцев на посту главы государства.

«Большинство украинцев хотят быть одной нацией, большинству украинцев не важно, на каком языке ты друг с другом разговариваешь, в какую церковь ты ходишь. Все это не важно… Они хотят быть одной страной. И мы для этого все сделаем, никогда в жизни не будем раскалывать страну», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что народ Украины продемонстрировал сплоченность в сложных ситуациях, таких как гражданская война в Донбассе и борьба с эпидемией коронавирусной инфекцией.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибло около 14 тысяч человек, более 24 тысяч получили ранения.