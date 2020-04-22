Объявившие о разводе Прилучный и Муцениеце поделили детей

Москва, 22 апреля. Звездная пара Павел Прилучный и Агата Муцениеце, объявившие о разводе после громкого скандала, поделили детей.

Между Прилучным и Муцениеце сложилась непростая ситуация. Пара после публичного скандала решила попробовать жить вместе, но вскоре из-за поведения супруга Агате пришлось переезжать в московскую квартиру. Спустя несколько дней дети вернулись к Павлу. Однако это не устроило актрису, и пара решила поделить детей.

Сын Тимофей проводит время с папой, а дочь Мия — с мамой. Актеры регулярно публикуют в социальных сетях фото и видео со своими детьми во время игр и прогулок.

В конце февраля Павел и Агата объявили о разводе. Поклонники пары болезненно восприняли эту новость. Муцениеце объяснила крах семьи тем, что они с мужем перестали понимать друг друга. Тем не менее актерам удалось сохранить хорошие отношения. Недавно выяснилось, что Прилучный поднимал руку на супругу. Об этом рассказала сама Агата Муцениеце. В одном из видеообращений к фанатам она, еле сдерживая слезы, обвинила супруга в неадекватном поведении и насилии.

Известный адвокат Екатерина Гордон заявила о готовности представлять интересы Муцениеце в бракоразводном процессе с Прилучным. По словам Гордон, при разделе совместно нажитого имущества не имеет значения, на кого именно оно было оформлено. Все, что было приобретено после заключения официального брака, подлежит разделу.

Прилучный ранее выложил в сторис Instagram видео и показал, кто ему теперь делает массаж вместо Муцениеце. На кадрах собака вылизывает актеру живот. Артист пошутил, что это специальный собачий массаж, и посоветовал подписчикам записаться на аналогичные услуги.