Судно «Академик Черский» двинулось в сторону Европы для завершения «Северного потока — 2»

Москва, 22 апреля. Судно-трубоукладчик «Академик Черский» направилось в сторону Европы для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

Несколько дней назад корабль вышел из порта Лас-Пальмас на Канарских островах и двинулся по направлению египетского Порт-Саида. В настоящее время, как сообщает РИА Новости, «Академик Черский» плывет на север вдоль атлантического побережья Португалии.

Как уточняет газета «Известия», о том, что это судно станет одним из вариантов достройки «Северного потока — 2», министр энергетики России Александр Новак заявлял еще в декабре 2019 года. Позже, в феврале этого года, глава Минэнерго РФ заверил, что проект будет реализован, несмотря на беспрецедентное давление со стороны США.

Новак назвал «Северный поток — 2» максимально «прозрачным» и выгодным проектом не только для России, но и для Европы. Он напомнил, что решение о строительстве газопровода было принято еще в 2012 году, и участие в этом принимают пять иностранных компаний — Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall.

«Поэтому есть понимание, что мы все несем солидарную ответственность за его скорейшую реализацию», — добавил министр.

Напомним, «Северный поток — 2» позволит европейским потребителям получать топливо напрямую из России, это обеспечит стабильность и конкурентную стоимость, благодаря минимальному числу посредников.