Москва, 22 апреля. Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что эпидемия коронавируса не должна создавать препятствия для оказания помощи другим больным.

«Организовывая работу системы здравоохранения на местах в это непростое время, прошу вас избегать ситуаций, про которые в народе говорят — одно лечим, а другое калечим», — сказал премьер-министр в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом в России.

Он также добавил, что не следует забывать о людях, страдающих другими тяжелыми заболеваниями. Мишустин подчеркнул, что остальные пациенты также требуют постоянного лечения и пристального наблюдения.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 177 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 57 тысяч случаев заражения, 513 человек скончались. Более 4,4 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.