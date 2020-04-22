Коммунисты игнорируют самоизоляцию. ФАН-ТВ

Представители партии КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым вышли на Красную Площадь для возложения цветов к Мавзолею Ленина в честь 150-летия со дня рождения организатора революции 1917 года.

Сделав это, они фактически проигнорировали меры самоизоляции, необходимые для предотвращения распространения COVID-19. Многие из пришедших к Кремлю коммунистов были без масок.

Член Президиума Центрального Комитета КПРФ Валерий Рашкин, отвечая на вопрос корреспондента Федерального Агентства Новостей о том, почему представители коммунистических движений считают для себя возможным нарушать режим самоизоляции, при том, что массовые мероприятия запрещены для всех без исключения москвичей, ответил, что журналисты сами нарушают «якобы карантин».

«Вы живете, дышите, работаете. У нас сегодня треть предприятий в Москве работают. <…> Это убеждения. Это больше, чем работа», — ответил Рашкин.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что ради убеждений можно нарушать самоизоляцию, Рашкин попросил не «юродствовать» и заявил:

«Если есть стержень внутри, то можно жить, дышать и бороться. И надо всегда это делать. Мы — здоровая нация, и никакого заражения не будет, и ничего не будет. Ерунда все это самая настоящая. Если соблюдаешь нормы гигиены, укрепляешь иммунитет, улыбаешься больше, добро несешь людям, ни одна зараза тебя не возьмет», — заявил коммунист.

В ответ на последовавший вопрос, можно ли это воспринимать, как призыв к москвичам заниматься здоровьем, нести добро и не соблюдать самоизоляцию, Рашкин ушел от прямого ответа и сказал: