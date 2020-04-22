Бузова ужаснулась фигурой изменившейся Лолиты

Москва, 22 апреля. Телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова приятно удивлена тем, насколько преобразилась в последнее время певица Лолита Милявская. Поп-звезда высказала свое отношение под совместным с ней видео в Instagram.

Бузова была шокирована и даже ужаснулась посвежевшей Лолитой, отметив, что та выглядит шикарно.

«Да, ужас! Сама в шоке», — заявила Бузова.

При этом подписчики заметили, что теперь Лолита, несмотря на разницу в возрасте, выглядит куда более привлекательно, чем Бузова.

«Куда делся огромный живот? Стало хорошо», «Мне бы после таких результатов и кусок в горло не полез. Классная! Люблю Вас», «Просто бомба! Так шикарно выглядеть! Лола это самое то!» — написали подписчики в комментариях.

Ранее Бузова показала своим поклонникам округлившийся живот, признавшись в беременности. Исполнительница опубликовала фото в обтягивающем платье с увеличившимся животом, написав, что больше не может скрывать свое положение.

Однако позже выяснилось, что таким образом артистка разгоняет скуку в самоизоляции. Это задание Бузовой загадал ее спутник Давид Манукян в рамках челленджа, передает Утро.ру.

Позже Бузова рассказала телеведущей Лере Кудрявцевой, что не смогла забеременеть в браке с игроком московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым, сообщает Федеральное агентство новостей.