Курды и США не учатся на своих ошибках в Сирии. Колонка Комиссара Яррика

Обстановка на северо-востоке Сирии, оккупированном проамериканскими боевиками из «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжает ухудшаться. На фоне растущего недовольства арабских племен, курды сознательно идут на конфликт с местным населением. Происходящее ничему не учит самопровозглашенную курдскую администрацию восточных регионов Сирии и ведет к полному коллапсу региона.

О том, как народное сопротивление ставит крест на американской колониальной мечте на востоке Сирийской Арабской Республики, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Перестрелки в Камышлы

Абсолютно не делающая выводы из сложившейся обстановки проамериканская курдская администрация, все больше разжигает огонь ненависти к себе со стороны местного населения.

Утром 21 апреля в населенном пункте Камышлы курдской службой безопасности «Асайиш» были арестованы 12 местных жителей. Причиной ареста стало участие в переговорах российских представителей с членами родоплеменного союза «Тай». На встрече обсуждался вопрос оказания помощи со стороны России и официального Дамаска жителям Заевфратья. По всей видимости, это очень не понравилось представителям, сидящего на зарплате Вашингтона, курдского руководства.

Результат таких действий оказался немного предсказуем. В тот же день, как передает Telegram-канал Directorate 4 между бойцами проправительственного ополчения «Национальных сил обороны» и отрядами «Асайиш» вспыхнули ожесточенные боестолкновения. При перестрелке несколько человек получили ранения.

Конфликт смогли урегулировать только после прибытия на место военнослужащих российской военной полиции. После переговоров противоборствующие стороны вернулись на свои блокпосты, и ситуация вроде как была улажена.

Надолго ли?

Четыре года столкновений

Противостояние между курдскими боевиками и местными проправительственными силами на северо-востоке Сирии – вещь далеко не новая. В августе 2016 года, после того, как боевики из «Асайиш» обстреляли из гранатомета блокпост «Национальных сил обороны» (тогда были ранены несколько военнослужащих), ожесточенные уличные бои вспыхнули в Хасаке. В дело включились и ВВС Сирии - нанесли авиаудары по базе Тель-Бейдар, после чего формирования курдов эвакуировались с неё.

Map of situation in Hasakah acc. to Pro-Opp Qasion-News pic.twitter.com/9EA4atPDJO — Hassan Ridha (@sayed_ridha) August 18, 2016

Конфликт в Хасаке продолжался до 23 августа 2016 года. Тогда при посредничестве российских и иранских представителей удалось договориться о прекращении всех боевых действий. Занятые в ходе боев районы остались под контролем «Асайиш», а сирийская армия и силы самообороны сохранили под своим контролем только центр города.

Pics from NDF bases in Nashwa/Gweiren captured by YPG in Hasakah pic.twitter.com/JmhuW7Pisf — Hassan Ridha (@sayed_ridha) August 22, 2016

Спустя четыре года, после победы сирийской армии и ВКС РФ над террористами «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) ситуация на северо-востоке Сирии по-прежнему нестабильна. Бесконечные притеснения арабского населения в провинциях Ракка и Хасеке привели к тому, что на подконтрольных курдам территориях появилась партизанская организация «Народное сопротивление восточных районов», состоящая из арабов и ведущая охоту на представителей силовых структур курдов, а также членов проамериканской курдской администрации.

Практически каждый день на востоке Сирии происходит по несколько терактов, целями которых стали уже несколько десятков боевиков курдских «Демократических сил Сирии». Так, 20 апреля в районе Камышлы и в провинции Дейр-эз-Зор произошло 6 терактов, организованных силами «Сопротивления». В результате диверсий погибли 7 и получили ранения 16 курдских боевиков.

Residents of several villages in the southern #Qamishli countryside have intercepted a #US convoy and forced it to return.



When will you realize that you are not welcome in #Syria??? pic.twitter.com/tFZ25LJCoj — Nadia Abid (@NadiaAbidd) April 22, 2020

Нелогичные действия

Действия самопровозглашенной курдской администрации не поддаются логике. Они не пытаются улучшить отношения с арабским населением, не желают улучшить условия жизни народов востока Сирии, не пытаются наладить диалог с арабскими лидерами, чтобы как-то нормализовать ситуацию в регионе. Вместо этого условия жизни простых людей с каждым днем становятся все хуже, арестов арабов все больше, а террор со стороны курдского руководства растет в геометрической прогрессии.

При подобном отношении нет ничего удивительного, что на членов курдской администрации идет настоящая охота. И если отношении курдов к арабскому населению на восточном берегу реки Евфрат не изменится, то происходящее сейчас (например, деятельность «Народного сопротивления восточных районов» или столкновения между ополчениями), это лишь начало настоящей войны между арабами и курдами — народами, которые столетиями мирно жили на одной единой земле.

Ответ экспертам

Наш предыдущий разбор ситуации на северо-востоке Сирии о повороте арабских племен против курдско-американской колониальной администрации привлек внимание ведущих востоковедов и экспертов. В частности, своим мнением поделились авторы Telegram-каналов «Южный ветер» и «Рыбарь». Хотели бы также ответить многоуважаемым товарищам, позицию которых мы очень уважаем.

Как отмечает «Южный ветер», американцы испытывают серьезные проблемы в приграничных с Турцией районах, где довольно сильно присутствие сирийских правительственных сил. Особенно плохи дела у базы Химо, подъезды к которой постоянно блокируются как местными, так и сирийскими военными. Однако, по мнению эксперта, в настоящее время три родоплеменных союза – «Агейдат», «Баггара» и «Шумар» находятся в довольно теплых отношениях с США, из чего следует вывод, что противостояние за восток Сирии ещё далеко от своего завершения.

По мнению «Рыбаря», однозначно утверждать, что арабские племена выступают «против» или «за» кого бы то ни было из ключевых игроков сирийского конфликта нельзя – поскольку внутри арабских племен, кланов и аширетов могут быть представители определённых групп, которые отстаивают свои позиции.

Тем не менее, необходимо учитывать все движения и все позиции, чтобы понимать, в какую сторону движутся разношерстные родоплеменные образования. Те же члены племени «Баггара», как правильно отмечает «Рыбарь», частично воюют в рядах иранского ополчения, получая жалование в 200 долларов. И конечно, судить обо всём племени по малой группе, — в корне неверно. Однако весьма познавательно.

Не спорим, что ситуация в этом регионе далека от разрешения. Тем не менее, у ситуации есть только одно верное решение. Все территории к востоку от Евфрата должны вернуться под контроль законного сирийского правительства, а курдские вооруженные формирования – сложить оружие и признать верховенство закона САР. Нам представляется, что только таким способом Сирия сможет полноценно воссоединиться и избавиться от межнациональных проблем.

1 Организация запрещена на территории РФ.