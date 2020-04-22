Виталий Милонов раздал бездомным освященные куличи. ФАН-ТВ

В рамках поддержки бездомных в период самоизоляции депутат Госдумы РФ Виталий Милонов привез жителям Комплексного центра социального обслуживания населения Московского района освященные куличи и поздравил их с Пасхой.

Депутат уверен, что кулич — это не просто сладкая булка и категорически не приемлет магазинную оптовую выпечку, считает, что настоящий кулич должен быть из натуральных ингредиентов. Лучше всего его готовить в домашних условиях, чтобы он оставался пригодным к употреблению все 40 дней. Но поскольку у бездомных нет возможности готовить куличи, он лично решил порадовать их в праздничные дни.

«Сегодня по традиции пришли к нашим друзьям сюда в гости и принесли церковно-освященные куличи, чтобы люди могли, не выходя на улицу, тоже порадоваться, попить чаю с вкусным настоящим традиционным нашим церковным куличом освященным. <…> Сейчас очень важно помнить, что особенно для этих людей, которые проводят большую часть жизни на улице, что и им тоже нужно оставаться дома. То есть оставаться дома — это главное условие для того, чтобы зараза не распространилась, чтобы пандемия как можно быстрее прошла», — уверен Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ.

«В связи с пандемией у нас усилены санитарно-эпидемиологические мероприятия, ранее лица БОМЖ находились у нас только в ночное время. Они в 8 вечера приходили сюда и в 8 утра уходили. В связи со сложившейся ситуацией они у нас проживают круглосуточно. <…> У нас проживающие православные люди и многие даже воцерковленные. Им это нужно, у нас даже есть уголок православный, поэтому даже если это десерт людей порадует, положительные эмоции даст — это тоже важно», — считает Юлия Заглядимова, заместитель директора СПб ГБУ КЦСОН Московского района.

На время пандемии центр превратился из полустационара в стационар. Теперь сотрудники обеспечивают проживающих там дополнительным питанием три раза в день, ведь выходить за пределы центра бездомные не могут.

Проживание обычно предусмотрено только на полгода, но в связи с распространением коронавируса сроки продлили.