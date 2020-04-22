Пушков высмеял планы Зеленского назначить Саакашвили вице-премьером Украины

Москва, 22 апреля. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского назначить вице-премьером экс-главу Грузии Михаила Саакашвили.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с экс-главой Грузии Михаилом Саакашвили. В ходе встречи украинский лидер предложил Саакашвили должность вице-премьера в правительстве Украины. Экс-президент Грузии заявил, что готов стать «надежным членом» украинского правительства Украины, а также выразил уверенность, что его опыт позволит «усилить престиж страны».

«По словам Саакашвили, Зеленский позвал его на пост вице-премьера. Теперь вопрос лишь в том, когда они разругаются. У Саакашвили в этом опыт большой — и с Порошенко, и с Аваковым. Трудно допустить, что он сработается и с нынешними. Давно что-то в Киеве не прятались Миши на крыше», — иронично отметил Пушков.

Напомним, в 2015 году Михаил Саакашвили получил украинское гражданство и получил должность губернатора Одесской области. В ноябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили с занимаемой должности.

В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, когда тот находился за пределами страны. Позднее Саакашвили удалось проникнуть на территорию Украины из Польши при поддержке своих сторонников.

В феврале 2018 года украинские правоохранители задержали Саакашвили в Киеве, после чего он был депортирован в Польшу. Позднее Саакашвили заявил, что его «похитили» и незаконно выдворили с территории Украины.