МИД РФ рассчитывает на скорейшее заседание редакционной комиссии Сирии

Москва, 22 апреля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телеконференцию с коллегами из Ирана и Турции Мохаммадом Джавадом Зарифом и Мевлютом Чавушоглу, в ходе которой обсуждалась ситуация в Сирии.

Министры отметили важную роль астанинского формата в сирийском урегулировании, а также успешную реализацию российско-турецкого протокола. Между тем дипломаты подчеркнули необходимость активизировать деятельность международных организаций по оказанию гуманитарной помощи Сирии в условиях коронавируса.

«Министры стран-гарантов астанинского формата рассчитывают, что это заседание состоится, как только позволит эпидемиологическая обстановка, при содействии спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена в соответствии с его мандатом», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее Лавров раскритиковал США за нежелание ослабить санкционные давление на другие страны, несмотря на сложную обстановку в мире. Односторонние санкции в обход СБ ООН наносят большой ущерб Сирии, КНДР в условиях пандемии коронавируса.

Вспышка неизвестной инфекции была зарегистрирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Специалисты Всемирной организации здравоохранения установили возбудителя — новый тип коронавируса — и в середине марта назвали ситуацию с инфекцией пандемией.