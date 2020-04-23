Инфо-войска России разгромили систему здравоохранения США. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

В новом выпуске «Слова на свободе» Александр Малькевич расскажет о причинах удаления канала ФАН на YouTube, блокировки почтовых ящиков на Google и гибридных атаках США на Китай.

Здравствуйте, дорогие друзья! Слово, наше по-прежнему, на свободе, но случилось неизбежное. Те западные площадки, которые давали нам поговорить, решили — достаточно. Что сможет сказать пусть даже самая либерально-демократическая человеческая сущность в защиту Google, Youtube, Twitter, которые просто сносят аккаунты российских СМИ? Я, конечно, не беру в расчет совсем упоротых, которые будут говорить «так вам и надо!».

Владимир Путин преследует чиновников по республике Коми

Тут на днях The New-YorkTimes разродилось очередной статьей. Я когда-нибудь напишу об этом большое исследование. Немногим ранее TheNew-YorkTimes выяснили, что это Владимир Путин со своими информационными войсками виноват в развале американской системы здравоохранения. А теперь они в нашей стране нашли угрозу всему миру и России, причем с точки зрения коронавируса.

И это республика Коми! А какой слог? Регион размером с Калифорнию, в котором всего несколько больниц. Люди мрут, а Путин преследует чиновников, устраивает репрессии. Правда, по мнению других журналистов, наш президент сидит в бункере и оттуда репрессирует остальных.

Отважные жители Сыктывкара заразят всю Америку

Ну а в Коми все впало в кому. Почему-то регион оказался вторым после Москвы по заболеваемости. А с осени именно оттуда якобы пойдет вторая волна заражения, которая перекинется на Европу и, конечно же, на Америку.

Вплавь, на подводных лодках отважные жители Сыктывкара и окрестностей доплывут в Соединенные Штаты Америки, чтобы всех заразить.

Жители Сыктывкара, общественники и (адекватные) блогеры, особенно те, кто знает язык, задали журналистам вопрос: а ничего не смущает журналистов The New-York Times? Например, что в Нью-Йорке от вируса умерло 10 000 человек, а в республике Коми всего 6. Вы чем занимаетесь, друзья? Вспоминается известная пословица про соринки и бревна в глазах.

Сценарий китайской вины

Это война США и Китая. Гибридная, новая, биологическая, бактериологическая, судебная война. Америка показывает всему миру, как работают американские санкции. Мне очень интересно за этим наблюдать со стороны, ведь сценарий «китайской вины» разыгрывается как по нотам. Трамп постоянно употребляет оборот «китайский вирус».

Потом он снимает с довольствия Всемирную организацию здравоохранения (а 1/8 бюджета это американские деньги).

«Не буду им платить, потому что ВОЗ дружит с Китаем», — заявляет Трамп.

Так идея «во всем виноват Китай» активно продвигается через масс-медиа. Якобы они, в Поднебесной, его упустили, откуда-то выпустили и не рассказали остальному миру правду (какую-то).

Больше интересного в видеоматериале.