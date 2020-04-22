Генпрокуратура назвала причину включения центра «Проектория» в список иноагентов

Москва, 22 апреля. Центр развития социальных инициатив «Проектория» внесен в список иностранных агентов из-за иностранного финансирования, об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Минюст РФ в среду внес центр «Проектория» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявку на внесение в список подала сама организация.

«Центр «Проектория» стал иноагентом из-за финансирования организацией Project Harmony из США, деятельность ее самой в РФ нежелательна», — объяснили в российском ведомстве.

Речь идет об организации, которая носит созвучное название с Всероссийским форумом профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Форум прошел в 2019 году в Ярославле с 23 по 26 ноября. На площадке «Арены-2000» собрались лучшие учителя и старшеклассники со всей страны.