Депутат ГД Затулин предостерег Зеленского от демонстрации «крутизны» в Донбассе

Большинство заявлений президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу — это пропагандистская агитка, направленная на националистическую аудиторию внутри страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Константин Затулин.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал фрагмент фильма «Год президента Зеленского», в котором украинский лидер гордо заявляет о том, что сумеет закончить конфликт на юго-востоке до конца своего президентского срока. Помимо этого, Зеленский чуть ли не прямо говорит о своей готовности разорвать Минские соглашения, если они «не будут работать». Он называет это «сменой тактики».

«Президент Украины попросту заискивает перед тем политическим крылом в стране, которое никогда не было довольно договоренностями «нормандской четверки», — объяснил Затулин. — Сейчас он пытается показать ему, что в состоянии урегулировать конфликт в Донбассе военным путем. Таким образом Зеленский демонстрирует, как ему кажется, свою крутизну и незашоренность — то есть, что он не находится под давлением России или каких-либо других стран».

Но на самом деле, добавил парламентарий, это его заявление можно подшить ко многим аналогичным выпадам, которые не означают ровным счетом ничего. По мнению депутата, украинский лидер просто пытается «делать хорошую мину при плохой игре».

«Совершенно очевидно, что Киев не в состоянии добиться «перелома» в ДНР военным путем, — убежден собеседник ФАН. — А попытки пойти по этому пути чреваты очень серьезными последствиями: на Украине никто не хочет терпеть новые поражения и терять своих близких в очередной бессмысленной мясорубке».

Исходя из вышеобозначенных аргументов, Затулин делает вывод, что «патриотическая» бравада Зеленского — это не более чем блеф, рассчитанный лишь на самых примитивных представителей украинского общества.

«Обещание «решить проблему Донбасса» за срок своего президентства не выглядит серьезным при отсутствии шагов по пути реального выполнения Минских соглашений, — считает депутат. — За весь год на президентском посту единственное, чего достиг Зеленский — это разведение вооруженных сил на территории ДНР в трех местах».

Парламентарий объяснил, на что надеялся и продолжает надеяться украинский лидер в своей внешней политике.