China News сообщило о новом очаге коронавируса в КНР

Пекин, 22 апреля. Власти Китая вновь ввели ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Новый очаг инфекции зафиксировали в Харбине, сообщает агентство China News.

По данным агентства, в Харбин запрещен въезд всех транспортных средств без местных номеров, а также людей, не проживающих в нем.

Кроме того, в городе была введена система пропусков. Для того, чтобы перемещаться между районами, жителям Харбина необходимо получать QR-коды. Нахождение на улице без медицинский масок запрещено.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. От коронавирусной инфекции скончались 181 тысяча человек. В Китае число зафиксированных случаев коронавируса достигло 82 тыс., более 4,5 тыс. человек скончались.

Ранее ВОЗ назвала сроки изготовления вакцины от коронавируса. В организации сообщили, что ученые разработали 67 прототипов вакцин от коронавируса, три из них уже проходят клинические испытания. в ВОЗ добавили, что в лучшем случае потребуется не менее 12 и до 18 месяцев, чтобы вакцина прошла все фазы клинических исследований и клинические пробы.