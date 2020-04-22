Нефть WTI после рекордного обвала подорожала на 40%

Лондон, 22 апреля. Цена на легкую нефть WTI после рекордного падения до отрицательных показателей выросла почти на 40%. Эталонная Brent тоже демонстрирует движение вверх.

По данным Лондонской биржи ICE, майские фьючерсы WTI подорожали на 39,8%, и цена за баррель составила, таким образом, 16,18 доллара. Контакты Brent с поставкой в мае прибавили 16,1% — до 22,45 доллара за бочку.

Напомним, 20 апреля майские фьючерсы WTI впервые в истории рухнули больше чем на 300%, стоимость барреля достигала минус 40 долларов. По мнению аналитиков, такой обвал могли спровоцировать крупные спекулянты и в действительности не влияет на фундаментальные факторы рынка.