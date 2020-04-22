Донбасс сегодня: ВСУ совершили серию громких преступлений, бойцы избегают службы в армии

Донбасс, 22 апреля. «Освободители» Украины изнасиловали несовершеннолетнюю и разгромили магазин в зоне ООС. Солдаты ВСУ симулируют инфицирование COVID-19 с целью избежать службы на передовой. Армия Украины целенаправленно бьет по жилым домам. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Луганская Народная Республика снова обстреляна украинскими силовиками после нескольких дней затишья. Огонь велся с применением 120-мм минометов и пушек боевых машин пехоты по поселку Березовское, в результате повреждены жилой дом и гражданский транспорт.

Донецкая Народная Республика обстреляна 13 раз, под огнем оказались семь населенных пунктов, включая Донецк, Спартак, Ясиноватую и другие. Огонь велся из минометов, гранатометов, орудий БМП. На западе Донецка зафиксированы попадания в три частных дома, в Ясиноватой повреждены три дома и две хозяйственные постройки.

Бойцы ВСУ симулируют ОРВИ, чтобы избежать службы на передовой

Новый способ избежать службы появился в рядах «сильнейшей армии континента» — симулировать заболевание коронавирусом, сообщили корреспонденту ФАН в Народной милиции ДНР. Так, в 58-й мотопехотной бригаде ВСУ трое якобы заболевших оказались уклонистами и были совершенно здоровы. Однако симулянтов можно понять, поскольку они уже целый месяц пребывают на передовых в условиях нехватки питьевой воды и практически отсутствующего продуктового обеспечения. А как известно, голод убивает украинский патриотизм похлеще любого вируса.

Учитывая указанные проблемы, подобной практикой уклонения от исполнения служебных обязанностей воспользовались еще 10 солдат бригады. В расположение части прибыла медслужба штаба силовой операции для проверки состояния больных и выявления симулянтов. Аналогичную информацию озвучивают и в луганской Народной милиции.

К примеру, в 40-й артиллерийской бригаде ВС Украины из-за отсутствия экспресс-тестов на коронавирус всех бойцов с симптомами ОРВИ отправляют на карантин, в том числе тех, кто умышленно симулирует заболевание. Здоровый личный состав отказывается выполнять свои обязанности. В бригаде началась проверка штаба ООС.

В Донецкой области украинские военные совершили преступление

Военнослужащие 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ разгромили продуктовый магазин «Абрикос» в Волновахе, сообщают военные ДНР со ссылкой на собственные источники. Выпившие «защитники» Украины из западноукраинских регионов не увидели на магазине государственного флага, что и стало причиной погрома. Продавец был обвинен в сепаратизме, а его дневную выручку солдаты забрали и разделили между собой.

Полиция успела задержать правонарушителей и арестовала их. Местные жители, узнав от собственника магазина о преступлении военнослужащих, устроили митинг у здания изолятора, в который поместили задержанных. Инициативная группа потребовала выдать преступников, но, чтобы народ не устроил самосуд, бойцов тайно вывезли из СИЗО и отправили служить в другую бригаду.

В Луганской области десантники изнасиловали несовершеннолетнюю

Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий рассказал о совершении преступления бойцами 25-й десантной бригады ВСУ в городе Счастье, что в нескольких километрах к северу от Луганска. Местную жительницу 2003 года рождения задержали десантники по подозрению в нарушении карантина.

Девушка накануне вышла в магазин за продуктами, позже она была найдена соседями в местной лесопосадке в бессознательном состоянии с многочисленными следами насилия. Потерпевшая рассказала, что украинские десантники затащили ее в машину, избили и изнасиловали.

Родственникам пострадавшей командование бригады предлагало деньги, чтобы утаить преступление от вышестоящего руководства, но родители отказались. Местные жители митингуют под зданием полиции и возле места дислокации военных с требованием выдать им насильников.