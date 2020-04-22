Малышева спрогнозировала срок отмены карантинных мер из-за коронавируса в Москве

Москва, 22 апреля. Известная российская телеведущая и доктор Елена Малышева заявила о готовности Москвы к смягчению карантинных мер, введенных в городе из-за распространения коронавирусной инфекции.

Малышева спрогнозировала срок отмены карантинных мер в столице во время прямого эфира в соцсети Instagram. Доктор указала, что власти дали возможность медучреждениям подготовиться к пиковой нагрузке, к настоящему моменту медицина в столице «более чем готова».

«Поэтому, с моей точки зрения, настало время переходить к нормальной жизни», — сказала Малышева.

Телеведущая пояснила, что в столице развернули новые госпитали, создали большое количество реанимационных коек и оснастили их необходимой техникой.

Ранее сообщалось, что больные ОРВИ в Москве должны будут придерживаться тех же правил изоляции, что и люди с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что ограничительные меры в России для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции нужно продлить на майские праздники. По его словам, ежедневный прирост случаев в России составляет около 9–10%, а ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране находится под контролем.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Тогда были зафиксированы многочисленные случаи пневмонии. Инфекция стремительно распространяется по всему миру. В России предпринимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусной инфекцией.