В Сети ответили оскорбившей русскую кухню рэперше из США

Москва, 22 апреля. Американская рэп-певица Азилия Бэнкс раскритиковала русскую кухню. Бэнкс опубликовала несколько фотографий и видео, на которых был запечатлен процесс приготовления курицы с овощами. Позднее один из пользователей отреагировал на пост певицы, оставив комментарий на русском языке.

«Почему этот человек питается так, но выпускает музыку лучше, чем у многих», — написал SecretShh5.

В ответ певица подвергла жесткой критике русскую кухню, назвав ее «варварской» и «одной из самых худших».

«Русская кухня — одна из худших. Самая варварская и крестьянская еда из всего, что я только видела», — написала Бэнкс.

При этом Азилия призналась, что ей нравятся торт «Медовик» и блины с икрой. Позднее она также добавила, что любит копченую рыбу и соленые огурцы, однако выразила уверенность, что в русских салатах «слишком много майонеза».

Русскоязычные пользователи не оставили без ответа пост Бэнкс, напомнив американке, что в русской кухне существует огромное количество прекрасных блюд.

«Окей, мисс разваренное вонючее куриное мясо. Ты ела пельмени? Вареники?» — спрашивает Серверша.

«Кто это говорит? Есть ли в США съедобная еда? Вовсе нет. Даже в Канаде, которая находится поблизости. Американцы с удовольствием едят полное дерьмо! Чья бы корова мычала», — отмечает Anton.

«Мать, сходи в «Теремок», передумаешь», — рекомендует immaterialfags.

Стоит отметить, что в 2019 году Бэнкс побывала с гастролями в России. Позднее она призналась в Сети, что ее воодушевило слово «чурка», отметив, что хочет сделать футболку с такой надписью. Русскоязычных пользователей крайне удивило признание Бэнкс.